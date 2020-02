Aéroport Toulouse-Blagnac : les plaintes pour nuisances sonores se multiplient

Jusqu'en mai 2019, tout allait bien, ou presque au-dessus de l'agglomération toulousaine. Oui, les avions passaient à faible altitude ce qui provoquait des nuisances sur certains quartiers, mais les riverains s'étaient "accommodés", selon les termes utilisés par le CCNAT (collectif contre les nuisances aériennes dans l'agglomération toulousaine) et sa présidente, Chantal Beer Demander. Elle est l'invitée de France Bleu Occitanie ce lundi 24 février, à 7h45.

Des nouvelles communes touchées par les nuisances

Dans plusieurs communes du sud et de l'ouest toulousain, les riverains ont vu débarquer dans leur ciel des avions, "150 par jour parfois" à Ramonville, au-dessus du jardin de René Boudet. "Avant il n'y avait que mon quartier qui voyait passer quelques avions, maintenant tout Ramonville est concerné", notamment la nuit, avec jusqu'à une dizaine de passage, à 80 décibels de moyenne, entre 22 heures et 6 heures. "On doit dormir les fenêtres ouvertes même l'été", "j'ai mis du double vitrage", "dans le jardin on s'arrête de parler", voilà des phrases qui décrivent assez bien le quotidien des habitants.

Un enjeu pour les municipales

Dans d'autres communes, des collectifs sont actuellement en train de voir le jour, comme à Frouzins. "Depuis qu'ils ont changé les couloirs aériens, on a des nuisances quand il y a du vent d'autan (les avions décollent dans des directions différentes en fonction du vent)", témoigne une habitante. Elle a changé ses habitudes : "maintenant quand je regarde la météo des jours à venir, je me renseigne surtout sur le vent". Elle a aussi demandé une réunion au maire de sa ville : les nuisances vont certainement devenir un enjeu pour les élections municipales. "C'est LE thème qui est abordé dans toutes les réunions publiques à Ramonville", témoigne René Boudet.

Les revendications du collectif ?

Pour réduire les nuisances, le CCNAT demande donc l'arrêt des expérimentations menées par l'aviation civile, et refuse de voir le nombre de vols augmenter à Toulouse-Blagnac.