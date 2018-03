Affaissement de voie SNCF au sud de Brive : la circulation des trains chamboulée entre Toulouse et Paris

Par Nicolas Blanzat, France Bleu Limousin et France Bleu Occitanie

La circulation des trains est très perturbée depuis ce vendredi matin sur la ligne SNCF Paris-Toulouse, et plus particulièrement au sud de Brive, en Corrèze, à cause d'un affaissement de voie. La SNCF s'organise en cette période de vacances et a acté des décisions pour les voyageurs.