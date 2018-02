Rouen

Attention ce lundi soir aux alentours du Stade Robert-Diochon à Rouen. En raison du match de foot entre Quevilly Rouen Métropole et Lens, la circulation pourrait être difficile. Le match débute à 20h45 mais on attend de nombreux supporters lensois entre 500 et 600. La police redoute des ralentissements surtout sur l'axe Parc Expos/ rond point des Bruyères dés 18h30..

Le circulation peut être difficile dans les deux sens sachant qu'il y a des travaux. La situation peut vite devenir compliqué ! La police de Rouen vous conseille d'emprunter le boulevard industriel ou encore la Sud 3

Le match QRM/Lens est à vivre sur France Bleu Normandie. Coup d'envoi de la rencontre 20h45. Avant match à 20h30. Aux commentaire Manuel Quesnel et son consultant Yann Soloy.