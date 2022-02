Agents de la DIRO : "C'est un métier dangereux, mais on a l'habitude"

Ils sont invisibles aux yeux des automobilistes et pourtant ils sont là, et risquent leur vie. Ils veillent à la propreté et à la sécurité des routes. David et Arnaud sont agents de la DIRO depuis près de 15 ans. Ils ont un panel de missions divers : nettoyer les aires de repos de leur zone, ramasser les objets sur la route et sécuriser les lieux en cas de panne d'un automobiliste. Ce matin-là, ils doivent vérifier l'état de la route RN165 entre Le Faou et Quimper.

Le centre de la DIRO à Châteaulin © Radio France - Corentin Bemol

"C'est notre quotidien"

Quand on leur demande si le métier est dangereux, ils acquiescent timidement. "Oui c'est un métier dangereux, mais maintenant on a l'habitude, c'est notre quotidien" confie David. "Ce qui nous fait le plus peur, c'est surtout certains comportements que l'on voit sur les routes" ajoute Arnaud. "On le voit bien des fois que certaines personnes sont plus concentrées sur leur téléphone que sur la route."

Des moments de frayeur, ils en ont eu durant leur carrière. "Même quand l'on met des plots sur la route, certains ne ralentissent même pas, et passent à quelques centimètres de nous" se désole l'agent.

"On essaye de ne pas y penser, mais c'est dur"

Malgré le danger, ils descendent de leur camion des que l'occasion se présente. Une écharpe sur le bas coté ? Ils la récupèrent. Une voiture en panne, pareil. Il y a quelques jours, ils sont intervenus pour bloquer une partie de la route nationale, suite à un accident mortel. Lorsqu'ils passent près du lieu de l'accident, les souvenirs remontent. "C'était là, au bout du pont, ca fait bizarre de repasser par là... On essaye de ne plus y penser mais bon... c'est la vie, c'est dur" confie David.

Retour à la base de Châteaulin. Le temps de prendre un café et c'est reparti pour un tour, cette fois-ci en direction de Quimper.