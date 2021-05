Agglo de Clisson : les vidéos et photos dans les cars scolaires, c'est bientôt terminé

Les élus de la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine ont décidé d'interdire, à partir de la rentrée de septembre, la prise de photos et vidéos dans les cars scolaires. L'objectif : éviter la diffusion de vidéos de jeunes ou conducteurs à leur insu.

À partir du mois de septembre 2021, les élèves des 16 communes de l'agglomération Clisson Sèvre et Maine auront interdiction de prendre des photos ou vidéos dans les cars scolaires. Une mesure votée par les élus pour éviter la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux, parfois à l'insu des personnes filmées.

Que nous, conducteurs de car, on vérifie les portables, c'est de l'ordre de l'utopique. Ça n'est tout simplement pas possible.

Les élèves concernés ne sont pas vraiment convaincus par cette mesure. "Aujourd'hui, on filme tout, si on ne le fait pas dans le car on le fera devant le collège ou ailleurs" explique un ados de 14 ans. Du côté des conducteurs de cars, on s'interroge sur la mise en place de cette mesure.

"On a déjà du mal à leur faire respecter le port du gilet jaune, de la ceinture de sécurité et du masque, alors vérifier le portable" se désole cette conductrice de car de l'agglomération.

Cette disposition, on l'espère, sera avant tout préventive. Ce sera notamment aux parents de rappeler le règlement à leurs enfants.

Mais pour les élus, l'objectif est avant tout de remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne le droit à l'image : "lorsqu'on diffuse une vidéo sur internet sans l'autorisation de la personne, ça peut être très dérangeant, voir traumatisant" explique Jean-Guy Cornu, président de l'agglo et maire d'Aigrefeuille-sur-Maine. Si un élève ne respecte pas cette mesure, il pourra être exclu temporairement des cars scolaires.