Par endroits, à Nantes, le tram 3 avance comme un escargot : c'est pour préserver le matériel

Quand on prend le tram, c'est notamment pour éviter de prendre sa voiture, d'éviter aussi de se retrouver dans les bouchons, d'optimiser son trajet. Dans l'agglomération de Nantes, au sud de la ligne du tram 3 (ndlr : ligne empruntée par 91 mille personnes par jour de semaine, chiffre d'avant crise sanitaire), certains usagers font pourtant le constat, à certains endroits, de voir le tram être doublé par des voitures ou encore des piétons.

Des trams ralentis pour préserver le matériel, les rails

Pour Aziliz, la vingtaine, ça fait un an qu'entre les arrêts Neustrie et Pirmil, le tram roule lentement : "des fois à une minute près, on rate le bus, car ça a mis du temps jusqu'à Pirmil. Du coup, on attend une demi heure le bus suivant." Johana, elle, se souvient d'une fois où elle avait les yeux sur son portable : "je regarde par la fenêtre, on aurait dû être à "Commerce" mais on n'était qu'à "Pirmil. Ca pose un peu problème d'arriver en retard au travail."

La Semitan, la structure qui gère les transports en commun, reconnaît que depuis plusieurs mois sur certaines portions du tram 3 et à certains endroits, comme les franchissements de ponts, les conducteurs ont pour consigne de rouler moins vite.

Pascal Lucas de la CFDT est le secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail : " ce sont des portions à 10-15 km/h par rapport à une vitesse de 30 km/h. C'est vraiment pour des raisons de sécurité. Au pont de Pirmil, c'est surtout une question de joints de dilatation, d'appareillage. Sur d'autres portions, il s'agit de rails à changer." En gros, le matériel vieillit et il faut le changer.

Stéphane Bis est le directeur technique et maîtrise d'ouvrage de la Semitan : " il n'y pas d'urgence sécuritaire ou de cette nature-là. L'enjeu est de préserver le patrimoine." Car en roulant moins vite, les conducteurs n'accélèrent pas la dégradation du matériel en moins bon état au fil du temps.

Des travaux espérés pour 2023-2024

Pourtant, entre "Grande Ouche" et "Neustrie", on est sur une portion qui ne date que du début des années 2000. Mais Stéphane Bis explique que sur ces 700 mètres, en raison de la proximité des habitations, pour éviter les vibrations lors du passage du tram et atténuer encore plus le bruit, une technique plus perfectionnée a été utilisée : "on est sur une pose, je vais schématiser, sous forme de ressort." Mais le matériel a vieilli plus vite que ce qui était attendu.

Des travaux sont-ils prévus alors qu'un gros chantier vient d'avoir lieu pour le tram 1? Stéphane Bis assure que le tram 3 ne sera pas délaissé. Des études sont lancées, mais toujours en raison de cette proximité des habitations, le chantier s'annonce complexe. Il est espéré pour 2023-2024.