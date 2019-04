Agglo de Poitiers: un chèque de 250 euros pour acheter un vélo électrique

Poitiers, France

C'est la 4ème année qu'est proposée cette opération : depuis 2016 plus de 500 habitants ont pu bénéficier de ce chèque vélo, qui doit donc permettre de développer l'utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens. Quelques conditions : avoir 18 ans ou plus, présenter une pièce d'identité et un justificatif de domicile d'au moins de 3 mois et c'est un chèque par ménage. En échange du chèque le bénéficiaire signe le règlement ainsi qu'une attestation sur l'honneur et s'engage à ne pas revendre son vélo à assistance électrique dans les 3 ans. Une fois le chèque en poche vous avez deux mois pour faire l'achat dans les 23 magasins proposés.

Plus de renseignements ici : https://www\.grandpoitiers\.fr/c\_\_270\_1116\_\_Aide\_a\_l\_achat\_d\_un\_Velo\_a\_assistance\_electrique\_VAE\_\.html