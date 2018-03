Les travaux ont débuté en septembre mais les 950 abribus de l'agglomération nantaise ne sont pas encore tous remplacés. Entre dépose de l'ancien par Clear Channel et pose du nouveau par JCDecaux les usagers des transports en commun attendent leurs bus sous la pluie au milieu de trottoirs éventrés.

Ça a commencé au mois de septembre, c'était censé se terminer à la mi-mars mais ce n'est toujours pas fini. Les 950 abribus de l'agglomération nantaise (dont 591 rien qu'à Nantes) ne sont pas encore tous remplacés. Entre dépose de l'ancien par Clear Channel, et pose du nouveau par JCDecaux (le marché du mobilier urbain a été renouvelé) les usagers des transports en commun attendent leurs bus exposés au vent et à la pluie au milieu de trottoirs éventrés.

Patrick descend du C5 à l'arrêt Vincent Gâche .

Ça fait des beaux trous, le soir c'est pas très agréable parce que ça fait gymkana."

Patrick a de l'humour. L'absence d'abribus le fait sourire :

Quand il pleut on n'a pas besoin de prendre de douche."

Mais Yvette, parapluie sous le bras apprécie un peu moins la farce, elle qui prend le bus tous les jours.

Je rouspète toute seule des fois. Sous la pluie, avec le vent, je subis !

Au delà de la gêne occasionnée, il y a l'incompréhension. Pourquoi changer d'abribus en plein hiver se demande Mickaël ? :

Ça aurait pu être fait en été. Ils auraient pu les garder trois-quatre mois de plus."

D'autant plus qu'il ne voit pas la différence entre les anciens et les nouveaux abribus.

Ils remettent exactement les mêmes choses. Je passe un peu à côté de la logique."

Excuses de Nantes Métropole

Face à tous ces reproches, le vice-président Pascal Bolo donne des explications précises. Le calendrier ? Nantes Métropole n'avait pas la main dessus :

Nous ne sommes pas maîtres des dates de fins de contrat et nous avons des obligations juridiques pour la mise en oeuvre des compétitions (entre les opérateurs ndlr)."

Les travaux sont longs ? Oui, il s'en excuse, mais :

Ça a pris du retard à cause des conditions climatiques, des bisbilles entre les opérateurs et des questions aussi de réseaux d'alimentation électriques avec parfois de la fibre et techniquement ça n'était pas si simple que ça." Pascal Bolo

"Bisbilles" entre opérateurs

Concernant les "bisbilles" entre les opérateurs :

Le sortant non renouvelé Clear Channel et le gagnant de l'appel d'offres JCDecaux ne se font pas de cadeaux. Clear Channel a enlevé un peu précipitamment des abribus que JCDecaux n'était pas tout a fait prêt à remplacer."- Pascal Bolo

Temps d'attente et perturbations en temps réel

Quant à la différence à peine perceptible entre les anciens et les nouveaux abribus :

C'est au fur et à mesure des mois que viendront les nouveaux affichages. A la rentrée prochaine on devrait être complètement opérationnels."- Pascal Bolo

Les bornes infos voyageurs seront, promet Nantes Métropole plus performantes et indiqueront les temps d'attente et les perturbations en temps réel.