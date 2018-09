Les nouveaux tarifs du réseau de bus de l'agglomération de Valence entrent en vigueur ce samedi 1er septembre. Le prix du ticket à l'unité augmente de vingt centimes mais le prix des abonnements baisse. Objectif : fidéliser 20% de clients en plus.

Valence, France

A nous de vous faire préférer le bus. Ce pourrait être le slogan de Valence Romans Déplacements. Pour fidéliser de nouveaux clients, VRD met en place ce samedi une nouvelle grille tarifaire favorisant les abonnements au réseau Citéa.

Le prix du ticket à l'unité augmente de vingt centimes, passant à 1 euro 40. En revanche, l'abonnement annuel jeunes, salariés et tarifs réduits baisse de 120 à 100 euros. Et l'abonnement plein tarif baisse de 30% passant de 330 à 200 euros par an.

Fermeture de lignes et créations de nouvelles dessertes

En parallèle, le réseau est modifié, "rationalisé" précise Marylène Peyrard la présidente de VRD. Des lignes peu fréquentées ferment. De nouvelles dessertes sont mises en place notamment pour le plateau de Lautagne et le quartier Briffaut à Valence afin de favoriser les déplacements domicile-travail.

Pour rentabiliser l'opération, VRD espère capter 20% d'abonnés supplémentaires et dépasser les quinze millions de voyages par an.