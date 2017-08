Agglomération dijonnaise : les changements Divia à la rentrée

Divia effectue plusieurs changements pour la rentrée 2017. Tarifs, trajets et véhicules : on vous explique tout.

Pour la plupart des PASS abonnements, pas d'évolution à prévoir : ils resteront les mêmes qu'en 2016.

La fin des PASS gratuits pour les jeunes

Par contre, il faudra dire adieu au PASS 5-17 ans gratuit : il devient le PASS 5-17 "Tarif réduit" (3€ par mois et 31,50€ pour l'année). Ce PASS est accessible aux jeunes de 5 à 17 ans résidant dans l'agglomération dijonnaise, et dont le quotient familial est inférieur à 900€.

Par ailleurs jusqu'au 20 septembre, des stands Divia seront présents dans plusieurs endroits de l'agglomération, pour vous permettre de recharger ou d'acheter vos abonnements en évitant des files d'attente trop longues à l'agence de Darcy. La liste complète.

Des arrêts supprimés, d'autres renommés

Les lignes de périphérie B11, B17, F41 et P33 seront modifiées et ce, dès le lundi 28 août. Le détail.

B11 / Parc de la Colombière - Saint-Apollinaire : l'arrêt "Ravel" est reporté rue des Moulins et l'arrêt "Chopin" est supprimé.

: l'arrêt "Ravel" est reporté rue des Moulins et l'arrêt "Chopin" est supprimé. B17 / Ahuy - Collège Clos de Pouilly : la ligne passera par "Nation" au lieu d'emprunter la rue Nicolas de Staël. Direction Ahuy, la ligne remontera la rue de la Charmette, la rue de Bruges, puis fera le tour du rond-point de la Nation pour rejoindre l'avenue Touzet du Vigier. En direction du Collège Clos de Pouilly, la ligne empruntera l'avenue Touzet du Vigier pour rejoindre "Nation" (arrêt L4) avant de reprendre son itinéraire habituel par la rue Verniquet.

: la ligne passera par "Nation" au lieu d'emprunter la rue Nicolas de Staël. Direction Ahuy, la ligne remontera la rue de la Charmette, la rue de Bruges, puis fera le tour du rond-point de la Nation pour rejoindre l'avenue Touzet du Vigier. En direction du Collège Clos de Pouilly, la ligne empruntera l'avenue Touzet du Vigier pour rejoindre "Nation" (arrêt L4) avant de reprendre son itinéraire habituel par la rue Verniquet. F41 / Grand Marché - Z.I Chevigny : La Z.I de Chevigny est déosormais systématiquement desservie. Le terminus "Chevigny ZI" est rebaptisé "Champ Chardon" et positionné rue de la Fonderie. L'arrêt "J. Moulin" est déplacé en haut de l'avenue de Tavaux.

: La Z.I de Chevigny est déosormais systématiquement desservie. Le terminus "Chevigny ZI" est rebaptisé "Champ Chardon" et positionné rue de la Fonderie. L'arrêt "J. Moulin" est déplacé en haut de l'avenue de Tavaux. P33 / Dijon Monge - Flavignerot/Corcelles : la ligne dessert systématiquement tous les arrêts entre "Bourroches Eiffel" et "Ste Chantal".

De nouvelles navettes électriques

Dès le lundi 28 août, cinq nouvelles navettes électriques remplacent les anciens véhicules de la ligne City, dans un souci écologique.

Les Vélodi remis en service

Depuis le courant du mois d'août, les stations Vélodi ont toutes été fermées. Le service fait peau neuve et rouvrira le samedi 16 septembre. De nouvelles bornes et des vélos au design retravaillé, plus légers notamment, seront mis à disposition avec un service d'utilisation simplifié.