Agglomération du Havre: des nouvelles lignes de bus qui changent la vie de certains habitants

Depuis lundi 31 août, LIA a mis en service quatre nouvelles lignes de bus. Etretat et Saint-Romain-de-Colbosc sont désormais desservis toutes les heures depuis / vers Le Havre et Montivilliers. De quoi changer la vie de certains habitants.

Le réseau LIA propose quatre nouvelles lignes de bus, toutes les heures entre 6H et 22H depuis et vers Le Havre/ Montivilliers-Etretat/ Saint-Romain-de-Colbosc

Le réseau de bus LIA s'agrandit en cette rentrée scolaire 2020. Depuis lundi 31 août, quatre nouvelles lignes de bus régulières sont proposées dans le tarif des abonnement habituels. Etretat et Saint-Romain-de-Colbosc sont desservis toutes les heures entre 6H et 22H en semaine depuis / vers Le Havre et Montivilliers. Un service accessible également le dimanche dés 8H.

Des habitants enchantés

A la gare du Havre, lundi pour la première journée de service de la ligne 13 qui dessert Etretat, Camille, étudiante de 17 ans s'apprête à monter dans son bus pour rentrer chez elle à Saint-Jouin-Bruneval, après sa demie-journée à la fac.

Avant je mettais 1H, là 40 min"

Un gain de temps précieux et des soucis en moins, c'est aussi la nouvelle vie de Dalia, qui vient de finir sa journée de travail. Elle est enchantée par cette nouvelle ligne. Départ 6H41 de chez elle à Etretat, direction Le Havre pour une arrivée une heure plus tard. Elle est cuisinière et donc parfois travaille en décalé. Les horaires plus larges, de 6H à 21H, c'est parfait pour elle.

Avant je passais la nuit chez des copines ou des collègues c'était pas pratique du tout."

C'est au Havre que Dalia a trouvé un emploi, avec cette nouvelle ligne, elle est ravie de pouvoir rentrer chez elle chaque jour. Un plus pour les habitants reconnaît le maire d'Etretat André Baillard :

ça permet aussi aux Etretatais d'aller au Havre, à l'hôpital à Montivilliers. ça permet aussi aux gens de ne pas prendre leur voiture."

Pour les touristes c'est aussi un avantage, pour ceux qui veulent visiter la région sans voiture. Ils arrivent à la gare du Havre, prennent un hôtel au Havre mais peuvent aller à Etretat en bus quelques heures ou une journée. D'autant que ces bus circulent toutes les heures même le dimanche dés 8H... Ces quatre nouvelles lignes régulières coûtent plus de 3 millions € à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole cette année.