Parti pour 66 mois de chantier, le doublement de la capacité du port de Calais avance bien. Ce chantier, à plus de 650 millions d’euros, est le plus gros actuellement dans la région. Visite à mi-parcours.

Calais, France

Sur les 3,3 km de nouvelle digue, plus de 2,6 km apparaissent déjà, avec de l’avance sur le calendrier. Six millions de tonnes de matériaux et autres blocs de béton ont été posés. Le bout de la digue sera atteint en fin d’année, malgré la météo capricieuse de cet hiver, raconte Arnaud Grevoz, le chef de projet :

Nous sommes prévenus des tempêtes, cela nous permet, un jour avant, d'arrêter les travaux et d'installer des blocs de protection sur le chantier, puis on laisse passer la tempête et on repart. Il reste après une deuxième phase, avec la construction d'un mur sur la digue pour protéger le bassin contre les franchissements de houle qui va durer jusqu'à la fin du chantier. Un mur que nous avons testé, en bassin, dans un laboratoire à Copenhague, avec une maquette au 1/50ème.

Le poste 10, premier des trois quais à construire, commence à apparaître. © Radio France - Matthieu Darriet

Cette digue a permis de gagner 45 ha sur la mer, l’équivalent d’une soixantaine de terrains de football. De quoi accueillir les parkings, les compagnies, les postes des douaniers français et anglais, la police aux frontière et les contrôles de camions. Une trentaine de bâtiments est à construire, alors que dans le bassin, le premier des trois quais attendus sort de l’eau avec ses 68 pieux, raconte François Quandalle, le chef de projet adjoint :

Ce sont de tubes d'1,40 m de diamètre qui ont été enfoncés profondément. Et sur ces tubes, on s'apprête à construire une structure béton à assembler par morceau comme un légo, pour éviter de mener trop d'opérations au dessus de l'eau. Cette structure recevra la passerelle piétonne pour les ferry.

Le nouveau port permettra, en 2021, de recevoir des bateaux de 230 m ou 240 m de long, contre 215 m aujourd'hui. © Radio France - Matthieu Darriet

Les bateaux seront toujours plus gros, pour transporter trois millions de camions en 2030, contre deux millions aujourd’hui, rappelle le patron du port Jean-Marc Puissesseau :

Les compagnies cherchent aujourd'hui à augmenter le nombre de camions et de voitures embarqués. Ce qui veut dire que les navires de 215 m d'aujourd'hui seront dépassés pour atteindre 230 ou 240 m. Et ça ne rentre pas actuellement dans le port de Calais. Aujourd'hui nous doublons notre capacité, nous construisons trois nouveaux postes, mais nous pourrons en faire huit, au total.

Le Brexit ne remettra pas tout cela en cause, parce que la population britannique augmente et que 70% de ses marchandises alimentaires sont importées, et en très grande majorité par Calais.