Agression d'une conductrice dans un car : les lignes Transisère fortement pertubées dans le Grésivaudan

Une conductrice de car du réseau Transisère a été agressée mercredi soir vers 20 heures. Les conducteurs de la compagnie CarPostal ont exercé leur droit de retrait : plusieurs lignes sont perturbées ce jeudi dans le département, notamment les lignes express 1, 2, 3 et la ligne 6200.

Ce jeudi matin, plusieurs lignes Transisère sont à l'arrêt : les lignes express 1, 2, 3 et la ligne 6200 reliant Allevard à Grenoble notamment. Le trafic des cars du département est fortement perturbé dans toute la vallée du Grésivaudan et au sud de Grenoble. Les lignes 65, 67 et 68 du réseau TAG à Grenoble sont également à l'arrêt.

Les chauffeurs de la société CarPostal, qui gère ces lignes, ont décidé d'exercer leur droit de retrait après une agression. Une conductrice de la ligne Voreppe-Crolles a été agressée mercredi soir place Victor-Hugo à Grenoble, aux alentours de 20 heures. Selon Charlotte Barends, déléguée du personnel, la conductrice est très choquée mais pas blessée. Les quatre agresseurs sont repartis avec une partie de la caisse.

Le comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) de l'entreprise doit se réunir ce jeudi après-midi. Selon Charlotte Barends, les conducteurs demandent des vitres anti-agression et un système d'alerte, mais aussi des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur des cars.