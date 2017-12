Depuis l'agression jeudi 7 décembre d'une contrôleuse de train à Uckange, et le droit de retrait de ses collègues, le trafic des TER entre Metz et le Luxembourg reste perturbé. 3 trains sur 4 circulent ce jeudi matin selon la SNCF contre 1 sur 3 la veille. "Le trafic s'améliore", explique Didier Wallerich, directeur des affaires publiques et de la communication externe de SNCF Lorraine, invité de France Bleu Lorraine ce jeudi matin. Même si 20% des contrôleurs exercent encore leur droit de retrait, toujours inquiets, le responsable SNCF cite des mesures de prévention mises en place en CHSCT, pour rassurer les agents: lumière allumée dans le train, installation de miroir dans la cabine contrôleur, patrouilles renforcées, nouvelles procédures de sécurité entre conducteur et contrôleurs.

Est-ce que ce sera suffisant? Didier Wallerich estime que "les mesures du CHSCT sont des mesures de prévention en fonction d'un nouveau risque". Le responsable SNCF appelle, après l'émotion, à la reprise du travail des contrôleurs: "L'émotion après une telle agression est légitime, néanmoins, il faut au bout d'une semaine comprendre nos clients et la direction demande aux contrôleurs de reprendre le travail".