Aides, ristournes, carburants à prix coûtants : qu'est-ce qui vous attend à la pompe ?

Alors que le week-end de chassé croisé entre juilletistes et aoûtiens s'annonce chargé vendredi et samedi dans le sens des départs, les prix des carburants sont encore hauts. Même si, ils ont baissé au cours du mois de juillet. Selon les chiffres du ministère de la Transition Ecologique, en trois semaines, le litre de diesel a perdu 13 centimes et le sans plomb 95 a diminué de 16 centimes, en moyenne. Les carburants repassent sous la barre très symbolique des deux euros. Et de nombreuses annonces ont été faites pour encore diminuer les tarifs.

Ristourne de l'Etat

Il faut savoir qu'a priori les plus modestes ou encore les travailleurs indépendants, ne recevront pas sur leur compte en banque le chèque carburant, cette aide de 200 à 300 euros euros promise il y a pourtant deux semaines seulement par le gouvernement. L'exécutif a conclu un accord avec Les Républicains, qui ne voulaient pas de cette aide, considérant qu'elle excluait trop de Français, pour préférer la remise au litre, qui concerne tout le monde. Celle-ci va passer de 18 centimes à 30 centimes, au litre, en septembre et en octobre, puis redescendre à 10 centimes en novembre et décembre. Mais il faut encore que cette mesure soit précisée par décret (il n'y aura pas de vote des députés) , à une date pour l'instant inconnue.

Remise à la pompe chez TotalEnergies

TotalEnergies a de son côté annoncé une remise à la pompe, dès le premier litre acheté, sans limite de montant, pour tous les carburants. Elle devrait être de 20ct par litre entre le 1er septembre et le 31 octobre 2022. Ce qui fait dire à Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie que l'essence pourrait coûter 1,50 euro le litre. Puis cette remise sera de 10 centimes par litre jusqu’au 31 décembre.

Carburant à prix coûtant chez Leclerc

Enfin, Leclerc lance une opération "carburant a prix coûtant," de ce jeudi 28 juillet jusqu'à samedi inclus. Elle devrait être mise en place dans près de 700 stations-services (notamment celle de Saint-Orens) mais pas sur les autoroutes.

Les applis deviennent incontournables

Les Toulousains rencontrés par France Bleu Occitanie font tous attention à leur portefeuille. Beaucoup ont une application sur leur smartphone (il en existent de nombreuses gratuites comme Gasoil Now, Essence and Co, SMLC etc.) pour trouver la station où le carburante est le moins cher. D'autres discutent avec des automobilistes ; d'autres encore roulent plus doucement ou mettent moins la climatisation.