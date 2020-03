Plus de 10.000 Français étaient toujours bloqués au Maroc dimanche. Tous les vols internationaux vers la France sont suspendus pour une durée indéterminée. Même si des vols spéciaux sont autorisé à rapatrier les touristes étrangers, nombreux sont ceux qui sont dans le flou le plus total. Exemple.

Coronavirus : "Aidez nous ! On veut rentrer mais on ne peut pas", un Héraultais bloqué à Marrakech

Eric Tapié est parti à Marrakech pour un weekend de trois jours. Il devait rentrer dans l'Hérault samedi matin mais son séjour a été prolongé bien malgré lui. Le Maroc a décidé de suspendre tous les vols internationaux "jusqu'à nouvel ordre". Une quarantaine de vols commerciaux devaient opérer entre dimanche et lundi vers la France, a annoncé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur Twitter.

Aidez nous ! Aidez nous! On veut rentrer chez nous mais on ne peut pas (Eric Tapié)

Malgré cela, le chef cuisinier se retrouve dans une impasse et dans le flou le plus total. Les numéros de téléphone mis à disposition ne répondent plus, "on n'a rien, rien rien! Les réservations par internet ne fonctionnement plus. C'est dramatique, c'est surréaliste". Il en veut aux autorités françaises qui selon lui "ne les aident pas à rentrer".

Pour l'instant, aucune date de retour à la maison

"Ils mettent des vols commerciaux qui affichent des prix irréels, 880, 1.000, 1.500 euros le vol. Nous ce qu'on demande au gouvernement c'est de venir nous chercher, qu'ils envoient des avions et qu'ils nous rapatrient chez nous". Un groupe de Français en détresse s'est rendu au Consulat de France à Marrakech ce lundi matin mais ils ont trouvé porte close. Ils ont eu beau scander en chœur "Macron, un avion!", ils ont eu beau taper sur la grille, "on n'a eu strictement aucun interlocuteur, personne n'est sorti. C'est débrouillez vous!"

Les autorités marocaines ont annoncé lundi de nouvelles mesures drastiques pour contenir la propagation du coronavirus, avec la fermeture jusqu'à nouvel ordre des cafés, restaurants, cinémas, et des mosquées.