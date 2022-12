Air Corsica renouvelle sa flotte d'ATR : Un choix stratégique sur le long terme, à quel coût ?

Air Corsica renouvelle sa flotte d'avions bord à bord. Un ATR 72-600 a été inauguré, hier, à l'aéroport d'Ajaccio. À l'intérieur, d'un œil de voyageur, rien de bien différent par rapport à un autre ATR. C'est une fois installée que les nouveautés se présentent.

« Air Corsica est la première au monde à avoir ça sur des ATR, des prises USB qui permettent au passager de charger son téléphone ou sa tablette pendant le vol. Et enfin, nous avons pensé au passager malvoyant puisque nous avons sur les sièges, toutes les étiquettes de sécurité en braille » indique Fabrice Vautier, le directeur commercial d'ATR.

Le nouvel ATR 72-600 de la compagnie Air Corsica intègre, pour la première fois, les instructions de sécurité en braille © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Pour le reste, pas de changement pour les clients. Les tarifs des billets doivent rester identiques. Leur augmentation, dans les années à venir, devrait être amortie par les économies que permet ce modèle. « 3% de carburant en moins et surtout des coûts d'entretien et de maintenance réduit dont le principal est sur le moteur de près de 20% » précise Fabrice Vautier.

Cockpit de l'ART 72-600 compagnie Air Corsica Avion © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Pour la compagnie qui n'a pas communiqué sur l'investissement financier qu’il représente, il s’agit d’un choix sur le long terme, comme l’explique Marie-Hélène Casanova Servas, la présidente du conseil de surveillance de la compagnie aérienne régionale. « Au regard des taxes qui augmentent, notamment la taxe carbone. Et du prix du carburant qui ne cesse d'augmenter, il fallait que nous puissions avoir des avions moins gourmands en carburant et ce sont des avions qui plus tard, fonctionneront au biocarburant, donc c'est très important ».

En attendant 2025 pour un fonctionnement au biocarburant, ces modèles à hélices émettent 45% de CO2 de moins qu'un modèle similaire à réaction.

« Changement dans la continuité »

« C’est l'ensemble du réseau bord à bord qui est concerné » poursuit Luc Bereni, président du directoire d'Air Corsica, « notamment les 4 lignes au départ de nos aéroports insulaires vers Nice et également Calvi-Marseille et Figari-Marseille l'hiver et d'autre part les lignes avec une volumétrie un peu faible en basse saison comme Corse-Lyon, Corse-Toulouse l'hiver mais également des lignes saisonnières estivales que nous avons par exemple à destination de Toulon ou notre ouverture de l'an dernier sur Rome, qui a donné toute satisfaction et qui, bien entendu, verra cet avion opérer sur cet axe dès le mois de juin prochain ».

Invité de la rédaction d'RCFM, le président du directoire d’Air Corsica parle *de « changement dans la continuité »*, « dans la mesure où toutes nos équipes opérationnelles et techniques ont déjà un savoir-faire important sur cet appareil » souligne-t-il. « Certains de nos collaborateurs étaient d’ailleurs là il y a 30 ans, lors de la livraison du tout premier ATR 72 à la CCM. Et donc pour eux, c'est avant tout une évolution de leurs qualifications qui restent une expérience déjà acquise. Une évolution par rapport à toutes les nouveautés, évidemment en termes de pilotage, en termes d'entretien... ».

« Vers une Aviation plus durable »

Et d’ajouter : « C'est un investissement que notre conseil de surveillance avait validé il y a un peu plus d'un an, lorsque la décision a été prise. Ça veut aussi marquer notre confiance dans l'avenir. Air Corsica, que ce soit avec le renouvellement de sa flotte, Airbus A 320 vers des modèle NEO ou de sa flotte, donc d’ATR avec cette version toute récente se tourne résolument vers l'avenir, vers une Aviation plus durable, mais aussi en termes d'efficience opérationnelle et économique, pour je dirais toujours délivrer le service public aérien que les Corses et les visiteurs de notre île sont en droit d'attendre ».

D'ici au printemps 2023, Air Corsica doit recevoir 4 autres ATR 72-600. Selon nos informations, le prix catalogue d'un appareil est de 25 millions d'euros... avant négociation.