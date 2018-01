C'était une mesure liée à l'état d'urgence, elle a pris fin ce lundi. Désormais, pour un vol Air France régional ou à destination d'un pays de l'espace Schenghen, on ne vous demandera plus vos papiers d'identité au moment de l'embarquement. Les autres contrôles de sécurité restent en vigueur.

La mesure était en vigueur depuis février 2016 : un arrêté ministériel avait imposé aux compagnies aériennes de vérifier la concordance entre les papiers d'identité des voyageurs et leurs billets, et ce, au moment de l'embarquement dans l'avion, y compris pour les vols régionaux ou vers des pays de l'espace Schenghen. Cette règle étant liée à l'état d'urgence, qui a pris fin le 1er novembre, elle n'a désormais plus cours.

Air France a donc arrêté, ce lundi 18 janvier, de demander aux voyageurs leurs cartes d'identité ou leurs passeports, au départ de ses vols au départ de la France, et à destination de la France ou de l'un des pays de l'espace Schenghen, qui compte 26 Etats d'Europe. Certains s'en sont émus, comme Christian Estrosi, le maire de Nice, sur Twitter, au sujet d'un vol entre Paris et Nice. Il demande "le rétablissement" des contrôles d'identité pour toutes les compagnies.

#Securité#Aeroport Navette #Airfrance de 6h30 entre @Paris et #Nice06 : plus de contrôle d'identité. Inacceptable. Je demande le rétablissement pour toutes les compagnies. — Christian Estrosi (@cestrosi) January 22, 2018

Air France n'est pas "habilitée à faire des contrôles d'identité"

Un porte-parole d'Air France, joint par France Bleu, explique que la compagnie aérienne "n'est pas habilitée à réaliser des contrôles d'identité". En clair, il s'agissait jusqu'à présent de vérifier simplement que le nom sur votre carte d'identité correspondait à celui sur votre billet. Par ailleurs, ce porte-parole rappelle que les passagers qui arrivent devant la porte d'embarquement "sont 100% sécurisés", dans la mesure où ils ont passé les postes d'inspection-filtrage, et leurs bagages à main et en soute ont été vérifiés. Enfin, il souligne qu'il ne s'agit que d'un "retour à la situation d'avant février 2016".

Cela dit, certaines autres compagnies aériennes peuvent conserver ces vérifications de concordance à l'embarquement, comme le rappelle le site de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et si vous partez pour un pays situé en dehors de l'espace Schenghen, en revanche, votre identité sera toujours contrôlée par la police aux frontières.