Air France va assurer un aller retour quotidien entre Montpellier et Paris-Orly à compter du 31 juillet

Air France rouvre sa ligne entre Montpellier et Paris Olry, à compter du 31 juillet, à raison d'un vol aller retour quotidien jusqu'au 31 août.

Depuis le début de la crise sanitaire et la mise en place du confinement mi mars, il n'y avait plus de liaison aérienne entre Montpellier et Paris Orly. L’aéroport de Paris-Orly n’a repris ses activités que le 26 juin dernier.

A partir vendredi 31 juillet, Air France va assurer la liaison entre Montpellier et Paris Orly avec un vol quotidien.

A compter du 6 et jusqu’au 30 août, Air France proposera un vol chaque jour à bord d’un Airbus.

Au-delà du 31 août, Air France annonce qu'elle va passer à au moins 6 vols quotidiens aller et retour entre Montpellier et Paris Orly.

Pour la première fois et pendant tout le mois d’août, la compagnie lowcost EasyJet va également desservir Orly à raison de 4 vols par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et dimanches).

« Le retour de la liaison Montpellier-Orly, l’un de nos faisceaux historiques, est un signe fort de la montée en puissance progressive de nos activités, se réjouit Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée dans un communiqué . Cette ligne contribuera à la relance du tourisme sur notre territoire, et permettra aux habitants de Montpellier et sa région de se rendre dans la capitale, à des fins professionnelles ou de loisir ».