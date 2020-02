Les syndicats du réseau court-courrier d’Air France ont déposé un préavis de grève pour vendredi et samedi dans les escales en région et à l’aéroport d’Orly lors des vacances scolaires. Ils s’inquiètent du recours accru à la sous-traitance après plusieurs plans de départs volontaires.

Air France : préavis de grève ce vendredi et ce samedi

Cinq syndicats du réseau court-courrier d'Air France - CGT, FO, CFDT, CFE-CGC et Unsa - ont déposé mercredi un préavis de grève les vendredi 21 et samedi 22 février pour l'aéroport d'Orly et l'ensemble des escales de province lors des vacances scolaires afin de protester contre le recours accru à la sous-traitance.

Plan de départs volontaires

"La direction d'Air France a récemment signifié aux personnels sol du court-courrier, qu'à l'issue du plan de départs volontaires 2020, une grande partie de notre activité serait sous-traitée", souligne l'intersyndicale dans un communiqué, dénonçant "des choix unilatéraux de la direction".

Les syndicats estiment en outre qu'avec les 20 projets supplémentaires de sous-traitance imposés par la compagnie française, près de 4.000 emplois Air France auront disparu en région au terme d'une décennie.

Hop! en grève à partir de lundi

Le premier syndicat de pilotes de la compagnie aérienne Hop! a annoncé mardi appeler à la grève à partir de lundi pour exiger de meilleures conditions de salaires et de travail, ainsi qu'une intégration plus facile au sein de la compagnie Air France.

La section Hop! du SNPL réclame "une amélioration du contrat social" et une meilleure intégration des pilotes au sein de la compagnie mère Air France.

Le syndicat avait déposé fin décembre un préavis de grève de 144 heures étalées sur douze jours, qui courait initialement à partir du 14 février. Ce préavis avait ensuite été repoussé pour "laisser jusqu'au bout sa chance au dialogue" avec la direction, a indiqué Mme Fronteau. "Pour l'instant, la grève doit avoir lieu lundi puis tous les vendredis", a précisé le commandant de bord.