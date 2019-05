Air France réduit fortement sa voilure sur la Corse

Corse, France

L’annonce a été faite à l’occasion d’un comité social et économique central extraordinaire. Air France va supprimer 465 postes au niveau national sur différentes escales. Mais c’est bien le Sud et l’Est de la France qui devraient payer le plus lourd tribut. Preuve en est si besoin en Corse où le chiffre annoncé de suppression de postes est établi à 104 (54 à Ajaccio, 50 à Bastia).

Dans les rangs de la CGT, on dit craindre un plan de licenciements déguisés. Du côté du STC, on indique que la future délégation de service publique (2020) permettra de mieux évaluer l’impact de ce plan de départs volontaires.