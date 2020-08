Air France relance la navette Toulouse-Paris Orly

La liaison aérienne la plus empruntée d'Europe reprend du service. Air France annonce ce lundi la reprise du trafic entre Toulouse et Orly. Sa fameuse navette très empruntée.

Si vous voulez reprendre la navette entre Toulouse et Paris-Orly, c'est possible ! Air France a annoncé ce lundi la mise en place de 10 vols quotidiens vers Orly. Depuis le confinement, il ne restait que les vols en direction de l'autre aéroport parisien, celui de Roissy.

Une seule liaison vers Paris chaque jour pendant le confinement

C'est une part importante du trafic de l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui reprend après une période complexe. Avec plus de 2 millions 300.000 passagers par an, la liaison vers Paris-Orly est de loin la première destination au départ de Toulouse. C'est même la première liaison domestique d'Europe. Alors quand le confinement est arrivé la situation s'est durcie pour la compagnie française : de 23 vols quotidiens vers Orly cet hiver, on est passé à un seul vol par jour reliant Toulouse à l'ensemble des aéroports parisiens. Et ce n'était même pas celui d'Orly mais bien celui de Roissy.