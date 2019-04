Air France reprend la ligne Castres-Paris mais sous-traitera ses vols

La Chambre de commerce et d'Industrie du Tarn vient d'annoncer qu'Air France allait exploiter la ligne aérienne entre Castres et la capitale à partir du 1er juin. La compagnie française va sous-traiter les vols à une compagnie slovène.

Castres, France

Alors que l’Etat a promis le mois dernier d’apporter pour le fonctionnement de l'aéroport de Castres-Mazamet plus de 4 millions d’euros, le propriétaire de l'infrastructure a désigné ce 25 avril le nouvel exploitant de la principale ligne. C'est Air France qui exploitera les trois allers-retours quotidiens pendant quatre ans. La ligne était desservie par Hop!, la filiale à bas coûts de la compagnie.

Des vols sous-traités à une autre compagnie

Air France a damé le pion au normand Chalair, spécialiste des liaisons régionales. Mais les avions et les équipages ne seront sans doute pas Air France puisque la compagnie compte sous-traiter à Aéro 4M, compagnie aérienne de droit slovène qui appartient au groupe d'aviation français Regourd Aviation. La pratique est fréquente pour certains vols nationaux, et dans de nombreux petits aéroports régionaux comme celui d'Aurillac où là aussi les slovènes opèrent au nom d'Air France. Toutefois, les équipages seront basés à Castres et non plus à Paris, un atout pour la ponctualité.

Au centre (3e à droite), Michel Dhomps le président du Syndicat mixte de l'aéroport Castres-Mazamet. © Radio France - Magalie Lacombe

Comme avant, trois liaisons quotidiennes vers Paris Orly seront assurées. À partir du 1er juin prochain, elles auront pour heures de départ de Castres du lundi au vendredi 06h50, 11h15 et 08h10. Les vols depuis la capitale jusqu'à Castres partiront d'Orly à 08h50, 15h45 et 20h10. Un aller-retour sera assuré le dimanche soir.

L'aéroport de Castres a enregistré 47.000 voyageurs l'an dernier. Et 11% des vols Castres-Paris ont été retardés l'an passé, ce qui en fait l'une des lignes les plus perturbées de France.