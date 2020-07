Air France supprime sa ligne Mulhouse-Orly, plusieurs liaisons menacées à Strasbourg

Il ne sera plus possible de se rendre à Orly au départ de l'Euroairport de Bâle-Mulhouse via Air France. La compagnie confirme son souhait de ne pas reprendre la ligne en septembre, après l’interruption liée à la crise sanitaire. Des menaces pèsent aussi à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim : dans une note interne, qu'a pu consulter Le Figaro, Air France prévoirait de supprimer les Strasbourg-Toulouse, Strasbourg-Marseille, Strasbourg-Nice et Strasbourg-Nantes.

"La fin des haricots" au départ de l'Alsace

"C'est une mauvaise nouvelle", réagit le député sundgauvien Jean-Luc Reitzer, qui a eu la confirmation de la suppression de la ligne Mulhouse-Orly via un courrier que lui a adressé la directrice générale d'Air France, qui estime que la liaison est déficitaire, notamment du fait de la concurrence du TGV. À l'Euroairport, cette fermeture devrait se traduire par 28 suppressions de postes.

Air France KLM ne conserverait donc que quatre vols au départ de l'Alsace : Lyon et Amsterdam depuis Entzheim, Paris Charles-de-Gaulle et Amsterdam depuis l'Euroairport. "C'est la fin des haricots au départ de l'Alsace avec Air France. Ça fait des années qu'on est sur cette pente", regrette Walter Herbster, délégué CGT à Air France. à À Strasbourg-Entzheim, la ligne vers Orly est arrêtée depuis 2016, et la ligne vers Lille a été supprimée en 2019.

Jean Rottner doit rencontrer la directrice générale d'Air France dans les prochains jours. Le président de la région Grand Est abordera également le désengagement total d'Air France du Lorraine Airport, gros coup dur pour la région.