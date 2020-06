Air France va augmenter la cadence cet été au départ de Pau

C'était une annonce qui était dans l'air depuis quelques jours et tant espérée par l'aéroport de Pau. Air France va bien faire son retour, tous les jours à partir du 1er juillet.

Au départ de Pau : Paris CDG, Lyon et Ajaccio

Pour Paris, le rythme reprend avec un aller-retour vers Roissy, tous les jours, à la mi-journée, et même 2 allers-retours les lundis et vendredis. Il y aura aussi une meilleure desserte de Lyon, (lundi, mercredi et vendredi) et un aller-retour hebdomadaire (tous les samedis) pour les Béarnais qui voudraient partir en Corse, à Ajaccio, cet été.

Sauf que ce retour progressif d'Air France va peut être changer les plans d'ASL Airlines, attirés en urgence par François Bayrou et l'agglomération de Pau, pour combler l'offre, la compagnie fraîchement arrivée mercredi, doit faire un essai jusqu'à fin juin. Elle a commencé ce jeudi, avec six passagers à bord de son Boeing 737 pour la première rotation. On verra si ASL Airlines compte s’installer durablement. Sachant que l'enjeu se situe davantage après les vacances, à la rentrée de septembre : ce sont surtout les entreprises implantées en Béarn (Total, Safran, Euralis, etc.) qui remplissaient les avions avant la crise sanitaire.