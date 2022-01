Airbus atteint son objectif de livraison d'avions commerciaux pour 2021.

Airbus vient de publier ses résultats commerciaux pour l'année 2021. Ils sont conformes aux attentes, +8% par rapport à 2020 avec plus de 600 appareils livrés. Avec ses dernières super-commandes, le constructeur s'assure un carnet de commandes de plus de 7.000 appareils.

Avec pas moins de 88 clients, Airbus a livré 611 avions commerciaux l'an dernier, contre 566 en 2020. Guillaume Faury, le patron parle de "résultats remarquables".

Bien que des incertitudes demeurent, nous sommes en bonne voie pour augmenter notre production au cours de l’année 2022 afin de répondre aux exigences de nos clients.

L'Asie Pacifique demeure la première cliente de l'avionneur, devant l'Europe et l'Amérique du Nord.

La famille A320 représente 80% des livraisons

En 2021, Airbus a doublé ses prises de commandes brutes par rapport à l'année précédente, avec 771 nouvelles ventes (contre 507 nettes) sur l'ensemble des programmes.

Encore plus prégnante, la domination écrasante de la famille des A320 qui représente encore 8 appareils livrés sur 10. Succès qui se confirmera sans doute en 2022 puisque les A320neo ont enregistré pas moins de 661 commandes brutes, soit 86% de carnet de commandes de l'année. La future ligne d'assemblage à l'usine Lagardère à Toulouse, qui doit être opérationnelle après l'été 2022, en deviendra sans doute un maillon essentiel.

à lire aussi Airbus vole deux nouveaux contrats géants à Boeing, 300 monocouloirs pour Air France-KLM et Qantas

L'A220 bientôt boosté par sa version allongée ?

L'année 2022 devrait être aussi l'année de confirmation de la montée en puissance des A220, avec 64 nouvelles commandes brutes fermes et plusieurs engagements de haut niveau de la part de certaines des principales compagnies mondiales, comme récemment le loueur Aviation Capital Group. En proportion, le monocouloir connait la plus belle progression du catalogue en nombre d'appareils livrés (+31%). Et pourrait être boosté par une potentielle version allongée, l'A220-500, réclamée notamment par Air France à qui Airbus n'a pas dit non.

Dernier achat en date, ce lundi soir, Airbus annonce aussi avoir signé un contrat avec Azorra , loueur d'avions basé en Floride, portant sur 22 appareils de la famille A220, dont vingt A220-300 et deux ACJ TwoTwenty.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le segment des gros porteurs, Airbus a remporté 46 nouvelles commandes brutes incluant des A330 et des 350, dont 11 pour la nouvelle version-cargo.