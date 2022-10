Airbus entrevoit des besoins massifs en pilotes, techniciens et personnels navigants d'ici 20 ans

Il ne s'agit pas des perspectives industrielles de production d'appareils, mais ce qu'on appelle les prévisions mondiales sur les services dans l'aviation civile mondiale. Airbus vient de publier ses dernières prévisions mondiales sur les services. Le constructeur estime que ce marché retrouvera son niveau d'avant-Covid en 2023, et doublera en valeur dans les 20 prochaines années.

600.000 nouveaux pilotes d'ici 2040, 900.000 personnels navigants d'ici 20 ans

Maintenance d'avions de dernière génération et numérisation des opérations génèreront de nouveaux besoins en terme de compétences et d'emplois. Ainsi le nombre de pilotes, d'équipages de cabine (hôtesse, steward, personnel navigant commercial, chef de cabine, etc) et de spécialistes de la maintenance devrait augmenter de deux millions d'ici 2041. Une main d'œuvre hautement qualifiée qui n'aura jamais été autant recherchée. Dans le monde, plus de 11 millions de personnes travaillent déjà dans le milieu aérien.

Airbus prévoir 3,3 milliards de passagers en 2022, soit +43% par rapport à 2021.

Deux fois plus d'avions dans le ciel en 2041

Actuellement, quelque 23.500 appareils commerciaux sont en circulation. Les deux tiers de ces avions sont voués à être remplacés par des nouvelles générations, moins gourmandes en carburant notamment. Ce sont 47.000 avions qui devraient voler d'ici 2041, soit précisément le double. Ainsi, Airbus considère que dans 20 ans, la quasi totalité (95%) des appareils auront été renouvelés.

Le constructeur a déjà pour sa part augmenté ses cadences de production pour retrouver des niveaux d'avant-Covid. Il lui a fallu toutefois décéléré et revoir à la baisse cet essor, faute de sous-traitants en capacité de suivre ces cadences pour cause de pénurie de main d'oeuvre.