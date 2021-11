Airbus : le décès de Jean Pierson père de l'A380 suscite des réactions, le maire de Toulouse se dit "attristé"

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc est l'un des premiers à réagir à l'annonce du décès de Jean Pierson. L'ancien dirigeant et ingénieur d'Airbus avait 80 ans.

Le journaliste spécialisé en aéronautique Michel Polacco avait rendu hommage à Jean Pierson un peu plus tôt dans la journée.

Michel Polacco consacre un long article à cette disparition sur son blog aeromorning.com dans lequel il rappelle que Jean Pierson était devenu en 1976 patron de l’usine de production de Toulouse Blagnac et avait "assuré le succès, qui va devenir mirobolant de l’A320, que Roger Béteille avait lancé avec Bernard Ziegler". Le spécialiste aéronautique rappelle enfin et surtout que Jean Pierson fut le père de l'A380 : " il prépare, pour le cas où, un concurrent plus gros encore au Boeing B747 : l’A3XX. Mais hésite à le lancer. Il en remettra le dossier déjà très élaboré à son successeur en 1998 (...) L’A380 sera lancé en 2000 par Jean Luc Lagardère."