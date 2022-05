Airbus signe un gros contrat avec l'armée américaine

C'est un contrat à 1,5 milliards de dollars pour Airbus. L'avionneur européen vient de signer avec l'armée américaine pour fournir des pièces de rechange, du matériel et un soutien technique à l'ensemble de la flotte d'hélicoptères UH-72A et UH-72B Lakota de l'US Army.

Airbus fournira une assistance sur 67 sites Lakota aux États-Unis et à l'étranger. Cela comprend notamment les bases de la Garde nationale américaine. Selon Calvin Lane, le chef de projet des services publics de l'armée américaine, "ce contrat souligne la confiance de l'armée dans les capacités de l'appareil".

"Nous sommes honorés de prolonger notre relation avec l'armée américaine pour cinq années supplémentaires" se réjouit de son côté Scott Tumpak, vice-président de la division Hélicoptères militaires chez Airbus aux États-Unis. L’Eurocopter UH-72 Lakota est un dérivé militarisé de l'Eurocopter EC145, et il est construit par American Eurocopter, une filiale d’Airbus à Columbus (Mississippi).

L'US Army utilise les modèles UH-72A et UH-72B pour des missions très variées, y compris de lutte contre la drogue à la frontière mexicaine. Le premier appareil est entrée en service il y a quinze ans, et a dépassé le million d'heures de vol. Le contrat sera géré par Airbus US Space & Defence, basé à Arlington, en Virginie.