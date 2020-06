Airbus signe un contrat d'exclusivité pour 10 ans avec le groupe américain UTC

Airbus vient de signer en toute discrétion un contrat d’exclusivité de 10 ans avec une société américaine. C'est ce qu'annonce Jean-Louis Chauzy, président du Conseil économique social et environnemental régional (CESER) Occitanie. Airbus prévoit ainsi de confier la fabrication de ses nacelles à la société américaine UTC, qui produit en Chine et au Mexique.

"Ces équipements resteront donc l’exclusivité d’un fournisseur américain, alors que l’État affirme sa volonté de relocaliser l’industrie en France."

Un accord industriel qui, selon lui, mettra fin au projet stratégique de l'intégration propulsive autour des moteurs Prat de l'A320neo lancé en 2017. "Ces équipements resteront donc l’exclusivité d’un fournisseur américain et assureront des charges de travail hors de France, alors que l’État affirme sa volonté de relocaliser l’industrie en France" déplore Jean-Louis Chauzy.

Selon lui, ce nouveau contrat mettrait en sous-charge, plus de 350 personnes en interne chez Airbus mais aussi l’emploi de 100 ingénieurs dédiés à ce programme de recherche. "Au moment où Airbus prépare un plan social et sollicite le soutien de l’État, ces décisions sont prises sans aucune information des salariés et des organisations syndicales... sans même discuter des ces choix majeurs avec l'État, actionnaire à 1% du groupe" ajoute le président du CESER Occitanie.

Le CESER interpelle Bruno Le Maire

Cette décision est prise alors que l’État vient d’apporter 15 milliards d'euros à l’industrie aéronautique, très touchés par la crise du coronavirus, dont 1,5 pour travailler aux technologies de demain dont l'intégration propulsive.

Ce vendredi, le CESER demande l’intervention du ministre de l’Économie Bruno Le Maire, pour s’opposer à une telle décision.