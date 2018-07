Aix-en-Provence, France

Il est tout neuf et surtout extrêmement moderne : le modèle du nouveau bus à haut niveau de service a été choisi pour sillonner les rues d'Aix en Provence sur près de 7,2 km de trajet et 19 stations entre le parc de Saint Mitre et le parking du Krypton et c'est un tramway de la société Irizar qui a remporté l'appel d'offre : clair, blanc et surtout complètement connecté. Après le test d'un seul modèle dans en circulation au mois d'avril prochain, 15 bus de ce modèle seront mis en place dès septembre 2019.

A l'intérieur du nouveau BHNS choisi pour le réseau de bus d'Aix-en-Provence © Radio France - RDT13

Révolution connectique

De prime abord c'est un bus comme un autre, légèrement plus futuriste : 22 m de long, blanc, fuselé, et composé d'une surface presque entièrement vitrée et équipé de caméras à la place de classiques rétroviseurs. C'est pourtant à son bord que se trouve mais la vraie révolution. Il comporte 22 places assises, une capacité de 90 personnes au maximum et de la connectique un partout : des ports USB sur toutes les barres d'accroches et à coté de chaque siège pour recharger son portable, et surtout du WIFI accessible aux passagers pendant le trajet.

Ces 'bus du futur' sont 100% électriques, et se rechargent en 4 minutes à chaque terminus, (et ensuite en recharge lente toute la nuit à leur dépôt. En revanche, il sera impossible d'acheter un titre de transport directement au chauffeur, pour fluidifier le ballet des passagers surtout respecter les horaires : ce BHNS promet en effet un départ toutes les cinq minutes lors des périodes d'heure de pointe. L'opération BHNS L'Aixpress, nouveau réseau de bus pour la ville d'Aix en Provence, s'élève à 99,2 millions d'euros, dont 66,2 millions d'euros avancé par la Métropole Aix Marseille Provence.