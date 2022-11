VIDÉO - La maire d'Aix-en-Provence veut mettre en place un bus à haut niveau de services vers les Milles

Une nouvelle bataille est engagée entre la ville de Marseille et Aix-en-Provence, à propos de l'extension du bus à niveau de services aixois. Alors que la métropole est d'accord pour financer le prolongement vers l'est, la ville d'Aix-en-Provence souhaite un prolongement vers la zone des Milles. Ce dernier projet est quatre fois plus coûteux que le premier. Mais la maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissains (UDI), le défend. Elle était l'invitée de France Bleu Provence ce lundi 21 novembre.

75 millions d'euros

Ce projet représente un coût de 75 millions d'euros, qui devront être notamment payés par la métropole. Un projet plus couteux, "mais qui servirait au moins 10 fois plus aux métropolitains, assure la maire sur France Bleu Provence. La zone d'activité des Milles a besoin de transport en commun. Il se trouve que ce projet est tout à fait possible. Simplement, il n'est pas financé. Moi je demande à ce qu'il y ait un échange entre les deux projets, car celui qui a été choisi sert uniquement à Aix-en-Provence intramuros [...] mais ne sert absolument pas le monde économique. Deux tiers des salariés viennent de l'extérieur de la commune d'Aix."

La maire de la ville va réunir ce lundi les patrons aixois pour leur présenter le projet. "Je pense qu'il est important de connaître le trajet, de connaître les tenants et les aboutissants, de les informer, explique Sophie Joissans. Vous savez, moi j'ai une méthode qui commence quand même à être connue par les habitants. C'est celle de la concertation. On est ensemble, on discute d'un projet et après j'en tire effectivement les conséquences."