Près d'un millier de touristes, principalement britanniques, ont été forcés de passer la nuit de samedi à dimanche au centre des congrès d'Aix-les-Bains. A cause du brouillard, leurs vols au départ de l'aéroport de Chambéry Savoie Mont-Blanc ont été annulés.

Aix-les-Bains : des vols annulés à cause du brouillard, 1 000 touristes hébergés au centre des congrès

Aix-les-Bains, France

Le brouillard épais qui a recouvert toute la journée de samedi l'aéroport de Chambéry Savoie Mont-Blanc a d'abord causé des retards sur tous les vols prévus, tant pour les départs que pour les arrivées ; mais au fil des heures, si certains avions ont réussi à décoller, ce sont finalement plusieurs vols qui ont été supprimés, privant de voyage de retour quelques 950 passagers.

La plupart sont des familles britanniques, venues en vacances dans les stations savoyardes. Une grosse centaine d'enfants fait partie de ces naufragés de l'air. Tous ont passé la nuit de samedi à dimanche au centre des congrès d'Aix-les-Bains, transformé en centre d'hébergement sur demande de la préfecture. 20 cars ont conduit les voyageurs jusqu'au centre des congrès, de 21 heures 30 jusqu'à 1 heure du matin. Des bénévoles de la Croix-Rouge ont été mobilisés pour fournir des lits de camps, et se charger de la distribution de nourriture et de boissons. Il n'y avait toutefois pas assez de lits pour tous, et certains se sont résignés à passer la nuit sur les fauteuils de l'auditorium.

La majorité des familles ont pu dormir sur des lits de camp fournis par la Croix-Rouge © Radio France - Damien Triomphe

Samedi soir encore, l'aéroport n'était pas certains de pouvoir leur assurer des vols de retour le dimanche.

C'est un peu le bordel

Des touristes britanniques n'ont pas caché leur colère, certains étant partis tôt le matin des stations de ski. "C'est très très mal organisé" estime l'un, qui estime que les agents de la compagnie sur laquelle il voyage n'ont pas fait le nécessaire, "ils disaient qu'ils ne pouvaient pas nous mettre à l'hôtel parce que les chauffeurs des autocars ont déjà fait leurs heures. Mais bon dans ce cas on en trouve d'autres !" Et d'ajouter : "parce qu'ici, il n'y a pas assez de lits pour les gens... c'est un peu le bordel."