Ajaccio : début des travaux d’aménagement du rond-point de Socordis

C'est l'un des points noirs de l'agglomération ajaccienne. Le rond-point dit de "Socordis", qui dessert les routes menant à Bastia, Ajaccio et Porticcio est saturé par les 30 à 35 000 véhicules qui l'empruntent chaque jour.

« C’est une zone qui enregistre un trafic important et croissant, et qui a vu logiquement le giratoire saturer », explique Loïc Morvan, directeur des routes à la Collectivité de Corse.

En 2017, la collectivité de Corse a donc initié un projet pour fluidifier la circulation. L’opération est inscrite au PEI 4, la dernière tranche du plan exceptionnel d’investissement. Elle coûtera 15 millions d’euros dont 70 % seront donc financés par le PEI.

Deux ans de travaux

Les travaux d'aménagement ont débuté ce lundi, ils s’articuleront en plusieurs phases dont la dernière devrait s'achever à l'été 2023.

La première phase des travaux a débuté ce lundi - DR

La première phase consistera à créer une bretelle de dégagement pour les véhicules en provenance de la rive sud et en direction de Bastia. Cette première partie devrait s’achever en octobre prochain, permettant le début de la seconde phase. Cette dernière, plus conséquente, sera consacrée à la création d’un trémie, un tunnel en béton à ciel ouvert, comme cela a été fait au sud de Bastia, à Casatorra.

A l'issue des deux années de travaux la circulation devrait véritablement être fluidifiée. Il faudra cependant encore s'armer de patience durant la durée du chantier, même si tout va être mis en œuvre afin de pénaliser le moins possible les usagers.

« Le contrat de travaux prévoit une gestion fine, en avertissant le plus tôt possible. Les dispositions seront prises pour que le giratoire soit maintenu dans son aspect fonctionnel. Il y aura des opérations chirurgicales plus embêtantes pour la population, mais on usera de tous les moyens, dont les réseaux sociaux, pour que les gens puissent prendre leurs précautions », explique Loïc Morvan.