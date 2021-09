Ajaccio : les motos garées sur les trottoirs seront verbalisées

À Ajaccio, vous risquez 35 euros d'amende si vous garez mal votre moto ou votre scooter. La mairie veut libérer les trottoirs de la ville sur lesquels stationnent de nombreux deux roues et a demandé à ses agents de sévir.

« Nous parlons de tolérance zéro, mais il y aura une tolérance intelligente. Il ne faut pas verbaliser n’importe où et n’importe comment, c’est aux agents verbalisateurs de savoir apprécier la contravention. Ce sont les abus et les excès que nous allons réprimer » explique Jacques Billard, adjoint en maire en charge du stationnement et de la circulation.

Même si la mairie d’Ajaccio assure qu’elle fera preuve de discernement, cette annonce est loin de ravir Patrick Garcia, le président de la fédération de motards en colère de Corse : « C’est bien beau de verbaliser, mais dans toutes les villes il doit y avoir un pourcentage de places réservées aux motards. _Quand on met un PV à un deux roues, il faut lui mettre lorsqu’il y a des places à côté. Ici ce n’est pas le cas_. »

La mairie qui reconnait le nombre insuffisant de places, indique actuellement travailler sur le sujet.