Ajaccio : les travaux ont débuté à Mezzavia

Ce lundi, les marteaux piqueurs ont commencé à détruire la route…pour mieux reconstruire. Les travaux de la traversée de Mezzavia, à la sortie d'Ajaccio, ont débuté et devraient durer quinze mois. Un projet d'embellissement et de modernisation de la route qui s'élève à 3,5 millions d'euros. Cofinancé à hauteur de 20% par la ville d'Ajaccio et 80% par la Collectivité de Corse.

La circulation impactée

Ces travaux auront certainement un impact sur la circulation mais des moyens vont être mis en place pour que cette dernière soit fluidifiée selon le directeur général du service technique à la ville d'Ajaccio, Jean-Joseph Folacci : « La traversée de Mezzavia est assez dégradée, elle n’a pas fait l’objet de travaux depuis longtemps. 700 mètres qui avaient vraiment besoin d’un aménagement urbain conséquent, refaire les voix de circulation, aménager les trottoirs et espaces publics attenants, une piste cyclable, l’éclairage public et un aménagement paysager avec des arbres qui vont embellir la traverse. On a mis en place une déviation par le chemin d’Appietto pour ceux qui viennent du nord d’Ajaccio et il y a aussi la déviation de Mezzavia qui passe sous Géant qui permet de soulager le trafic dans la traverse. Suivant certaines phases il y aura un alternat ou un double sens si on a plus de place mais ces travaux vont forcément impacter la circulation dans Mezzavia. »

Une perte d’activité attendue

Avec une circulation ralentie voire bloquée, les commerces situés dans cette zone seront forcément touchés également. Ce mardi ils évoquaient leurs craintes sur notre antenne : « C’est pour le bien de tout le monde, espérons que ça aille au plus vite ; on va encore subir…cela fait déjà un moment qu’on est impactés par le Covid, un peu plus un peu moins ; le matin déjà je partais ¾ h avant de chez moi pour passer la Rocade, maintenant je ne sais pas ; _C’est certain qu’il y aura une perte d’activité, les clients ne vont pas venir jusqu’ici…_ils ne venaient déjà pas à cause des embouteillages lorsqu’ils étaient bloqués… »