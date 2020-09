Ajaccio : "Rouvrir la circulation de la quatre voies avant vendredi soir"

Les ajacciens et tous ceux qui pénètrent dans l'agglomération par la route territoriale 20 via Campu di l'Oru devront encore prendre leur mal en patience jusqu'à la fin de la semaine. Les travaux d'urgence lancés lundi avancent bien, selon la CDC.

Les dégâts causés par les dernières intempéries avaient contraint le service des routes de la Collectivité de Corse à entamer des travaux de réfection autour d'un ouvrage hydraulique sous-terrain, du côté de la plage du Ricantu.

Depuis lundi, la circulation est totalement coupée entre le rond-point du Cavone et celui d'Asprettu, obligeant les automobilistes entrant dans Aiacciu ou en sortant à passer par l'ancienne route de Sartè, ou par la bretelle passant sous la quatre voies. Cette dernière restera inaccessible encore au moins jusqu'à vendredi dans la journée. Ce jeudi a débuté la phase de remblai.

Les contraintes du sous-sol

D'aucun auraient aimé que la CDC, maître d'ouvrage, maintienne au moins une circulation alternée, afin d'éviter les embouteillages monstres qui se forment à partir du rond-point d'Effricu (Sarrula-è-Carcupinu), ou de celui de la station d'épuration des eaux usées.

"Dans le cas d'espèce, cela n'a pas été possible en raison des contraintes géotechniques et géométriques", nous précise Loïc Morvan, directeur des routes à la Collectivité de Corse.

"Celles-ci nous interdisaient de faire cohabiter le chantier, dans la profondeur qui est la sienne, avec un flux de circulation important, sollicitant le massif de remblai qui était travaillé à ce moment-là. Ce sont avant-tout des raisons de sécurité qui ont dicté la nécessité de couper la totalité de la route, avec également le soucis du délai. On garantit la fin des travaux avant la fin de la soirée de vendredi, mais on espère pouvoir avoir de meilleures nouvelles plus tôt".

A Peri, encore dix mois de travaux

Toujours concernant la RT20 et ses chantiers, celui de la plaine de Peri, autre point noir de circulation, (travaux sur le réseaux de canalisations) devraient encore durer dix mois. La circulation devrait rester alternée encore quelques temps sur a Piraccia, indique la CDC, qui travaille en collaboration avec la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien afin de refaire créer des trottoirs et des ronds-points.

"Chì và pianu và sanu", dicia quiddu...