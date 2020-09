Ajain : bientôt une passerelle au-dessus la RN 145

Les travaux de cette passerelle démarrent ce lundi 21 septembre, pour une mise en service courant janvier 2021. La construction reliera le centre du bourg et le quartier du stade, séparés par la RN 145 depuis plus de 20 ans. Les habitants pourront ainsi rallier les deux parties sans faire de détour.

De gauche à droite : le maire d'Ajain, Guy Rouchon, le premier adjoint, Thomas Marty, et les adjoints Jean-Pierre Godefroy et Alain Texier, devant l'emplacement de la future passerelle d'Ajain

Plus de 20 ans que les habitants d'Ajain attendent cela : une passerelle pour relier les deux parties de leur village, coupé en deux la route nationale 145. Il s'agit du seul village creusois dans cette situation. Résultat : les habitants doivent faire un détour d'un kilomètre et demi, en passant par le pont qui mène à Pionnat, pour naviguer entre les deux parties du bourg.

Les travaux débutent donc ce lundi 21 septembre 2020, pour une mise en service de la passerelle courant janvier 2021. Coût des travaux : 550.000 euros, subventionnés par l’État et l’Europe à hauteur de 71 %. Mais déjà, l'impatience se fait sentir chez les habitants.

Finis les détours à pied ou en voiture pour traverser le bourg

"_Je pourrai aller directement à la campagne, sans faire ce détour d'un kilomètre et demi_. Je suis un VTTiste, j'aime faire des footings... Et ma fille habite de l'autre côté de la RN 145 ! Donc cette passerelle, c'est un sacré plus pour moi", explique Christian, un habitant du village.

Avantage aussi pour les écoliers du bourg : environ six minutes de marche pour aller au stade, alors qu'il faut les y conduire en bus en ce moment. Quant aux habitants du quartier du stade, ils pourront rejoindre le centre d'Ajain en ligne droite grâce à cette passerelle, qui sera rouge. Une sacrée simplification pour Chantal, une riveraine : plus besoin de faire de détour, "rien que pour aller chercher mon pain à la boulangerie ou pour aller me promener dans le centre", détaille-t-elle.

Le futur emplacement de la passerelle, côté centre d'Ajain. Cette passerelle, de 60 mètres de large, permettra de traverser la RN145 et relier les deux parties du bourg © Radio France - Jeanne Daucé

Chantal estime que la passerelle, qui fera 1,70 mètre de large pour 60 mètres de long, va réunifier son quartier et le reste du bourg : "_On avait l'impression qu'on était coupés du centre du village"_, dit cette habitante.

Des projets relancés dans le quartier du stade d'Ajain

Conséquence de cette passerelle : certains projets sont relancés, notamment dans le quartier du stade. "Une ancienne municipalité avait acheté un terrain d'un hectare, nous espérons pouvoir mener à bien un projet de construction de lotissements, une dizaine, décrit le maire, Guy Rouchon. Nous avons aussi un projet d'aire de camping cars, où les gens pourront s'arrêter et on l'espère, venir dans le village le soir".

La mairie d'Ajain souhaite aussi construire un terrain multisports à côté du stade et une annexe pour les équipements de sport à côté de la salle polyvalente.