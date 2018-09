Le président d'Amiens Métropole, invité de France Bleu Picardie ce matin a largement évoqué le chantier du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) débuté il y a plus d'un an. Si il concède des erreurs de communication, Alain Gest insiste sur le fait que les délais sont tenus.

Amiens, France

"Nous sommes dans une grande ville, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait un peu de bouchons. Pendant les travaux, évidemment, ça ne pouvait qu'empirer". Invité de France Bleu Picardie ce matin, Alain Gest a longuement évoqué le chantier du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) qui a débuté il y a plus d'un an dans la Métropole dont il est le président.

Ca sera parfait quand le bus sera en service

Alain Gest a eu un message pour les riverains, les automobilistes : "Il y en a qui on beaucoup souffert. On le sait". Mais l'élu a aussi beaucoup insisté sur la progression du chantier. "Les axes Nord/Sud et Est/Ouest sont rendus à la circulation. Il reste des petites modifications à faire, ça viendra avec la régulation des feux", a rappelé Alain Gest en précisant que cette régulation est la base du système. "Ce sera parfait quand le bus sera en service", a promis le président de la collectivité. Les premiers véhicules circuleront à partir de l'année prochaine.

A la question "avez vous des regrets sur la gestion du chantier ?", Alain Gest a concédé que "sans doute" la Métropole n'avait pas été parfaite sur la communication. Mais Alain Gest d'enchaîner : "ce que je dis c'est que les délais que nous avions prévu sont tenus".