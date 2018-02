Alain Juppé a longuement et attentivement écouté, et devrait proposer avant la fin de la semaine des aménagements sur le dossier tendu du stationnement payant résident, et du forfait de post-stationnement (instauré le premier janvier comme partout en France), à 35 euros la troisième heure, ou si vous ne mettez pas d'argent dans l'horodateur.

Le maire de Bordeaux a ainsi réuni durant 2 heures, 200 Bordelais issus des conseils de quartiers (représentants d'habitants), qui ont "phosphoré, gambergé, pour essayer de détendre l'atmosphère sur le sujet" selon les termes employés par le maire de Bordeaux en introduction. En lançant les échanges par table de dix, dans les salons dorés de l'hôtel de ville, il a reconnu : _"c'est vrai, on n'a pas été bon_. On n'a pas assez expliqué. Mais n'allez pas me dire non plus que tout allait bien, madame la marquise, avant que la Ville n'instaure le stationnement résident payant !".

"Pas assez de trams ou de bus pour lâcher la voiture !"

Durant ces échanges en petit comité, il a été question -souvent- des 35 euros de l'amende. Scandaleuse pour beaucoup, à se demander si les gilets rouges ne sont pas payés au %. C'est "non", a glissé, le patron de la police municipale, "à Paris oui mais pas ici". Dans la même veine, d'autres ont plaint les artisans venant de l'extérieur qui perdent tout le bénéfice des chantiers gagnés en PV justement. Nombreuses remarques également sur les trams bondés qui ne donnent pas envie de lâcher la voiture ou des bus trop rares.

Quels assouplissements à venir ?

Alain Juppé est revenu pour conclure. Il a "attentif" selon plusieurs participants. A-t-il entendu? "On espère qu'il en tiendra compte de nos remarques. On n'espère que ce n'est pas démagogique, qu'il n'a pas fait ça pour faire plaisir aux habitants". Réponse dans les prochains jours.

Parmi les pistes envisagées et relayées à l'oral en conclusion par Alain Juppé :

proposer 4 heures de stationnement à 15 euros, au lieu de la troisième heure à 35 euros

élargir les critères pour que plus de professionnels, notamment artisans, puissent bénéficier d'un macaron résident

échanger avec les bailleurs sociaux pour qu'ils louent les places de parkings non occupées par des gens extérieurs

envisager un tarif visiteur (pour des visites ponctuelles d'amis ou familles)

la gratuité pour la 2ème voiture du foyer le samedi