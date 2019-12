Alcool au volant : 87% des Français vont boire pour le Nouvel an, la moitié a prévu une solution pour rentrer

Les Français sont de plus en plus responsables face à l'alcool au volant, se réjouissent Prévention Routière et Assurance Prévention. Mais les deux associations déplorent que des nombreux fêtards n'aient pas prévu de solution pour rentrer après la soirée du Nouvel an.