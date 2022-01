Alerte à la pollution en Gironde : la vitesse réduite de 20 km/h

La préfecture de la Gironde a indiqué ce mardi 25 janvier, avoir activé une procédure d'alerte à la pollution aux particules fines et demande aux automobiliste d'abaisser de 20 km/h les limitations de vitesse sur les axes routiers du département. Cette réduction s'applique sur tous les axes limités à 80 km/h et plus, sans toutefois descendre sous les 70 km/h, et "jusqu'à la fin de l'épisode de pollution".

Les vitesses sont donc limitées à :

• 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ;

• 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h

• 70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départementales normalement limitées à 90 km/h ou 80 km/h.

La préfecture de la Gironde recommande également "aux populations vulnérables et sensibles" de "limiter la pratique d'activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu'à l'intérieur".