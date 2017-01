Alerte orange sur l'Ile de France : le plan Neige Verglas passe au niveau deux

Des pluies verglaçantes devraient perturber la circulation samedi matin en région parisienne. Le dispositif de sécurité monte en puissance.

Il faudra redoubler de vigilance, samedi sur les routes franciliennes : Météo France qui prévoit des pluies verglaçantes a placé la région en alerte orange jusqu'à 18h. Résultat, le niveau deux du Plan Neige Verglas a été activé. La mesure vise d'abord la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes et des transports de matières dangereuses sur les grands axes. Leur vitesse maximale autorisée sera abaissée à 80 km/h et les chauffeurs auront également interdiction d'effectuer des dépassements.

Mais les automobilistes sont également concernés. Il est notamment conseillé de privilégier les transports en commun, et d'être particulièrement prudent s'il n'est pas possible de différer un déplacement sur route. Vinci Autoroutes annonce également la mobilisation de ses équipes sur les 18 département du nord de la France placés en alerte orange.