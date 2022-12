Alerte neige et verglas : circulation difficile ce mercredi matin sur plusieurs routes en Mayenne

Les automobilistes mayennais sont appelés à la vigilance ce mercredi matin. La Mayenne est placée en vigilance orange neige et verglas depuis mardi 13 décembre à 19 heures soir par Météo France. Le conseil départemental a donc activé ses saleuses pour sécuriser les axes routiers : au total, le département gère 1600 km de routes. Malgré ce travail de salage, les conditions de circulation restent difficiles ce mercredi matin sur plusieurs axes routiers en Mayenne. Le conseil départemental de la Mayenne signale des routes verglacées sur la RD35 entre Bais et la Sarthe et sur la RD20 entre Bais et Villaines-la-Juhel. Sur ce dernier axe, la circulation "est difficile" entre Sainte-Gemmes-le-Robert et Bais.

Des plaques de verglas signalées

La circulation est également difficile au nord d'Évron, à Pré-en-Pail et Loiron : des plaques de verglas ont été repérées par les agents du département. Le conseil départemental de la Mayenne appelle également à la prudence sur le réseau dit secondaire. Des plaques de verglas peuvent apparaître dans les secteurs de "Gorron, Ernée, Lassay, Mayenne, Martigné-sur-Mayenne, Louverné, Laval, Cossé-le-Vivien, Meslay-du-Maine, Craon, Château-Gontier", précise le Département ce mercredi 14 décembre.