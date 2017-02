Alerte orange en Indre-et-Loire neige et verglas

Appel à la prudence sur les routes du sud du département

L'indre et Loire fait partie des 22 départements en alerte orange Neige et verglas . Toutes les équipes du département en charge du traitement des routes sont sorties depuis 3h et demi ce matin et le réseau principal est en cours de traitement . Toutes les opérations devraient être terminées vers 8h du matin, c'est de la bruine et des pluies verglaçantes qui rendent les routes glissantes

Cet épisode devrait durer jusqu'à cet après-midi. Alors Prudence.