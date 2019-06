Pollution à l'ozone : des restrictions de circulation mises en place en Isère

En raison des conditions atmosphériques et des seuils de pollution à l'ozone, la préfecture de l'Isère prend ce lundi soir des mesures de restriction de vitesse dans le Nord-Isère et dans le bassin grenoblois.

Grenoble, France

En raison des conditions météorologiques et du seuil actuel de pollution à l'ozone, la préfecture de l'Isère a décidé d'activer le niveau d'alerte sur les bassin grenoblois et sur le Nord-Isère et notamment d'abaisser les vitesses limites.

À partir de 5 heures ce mardi 25 juin, les vitesses sont abaissées de 20 km/h sur tous les axes à 90 km/h ou plus. Dans la métropole grenobloise, le Pays Voironnais et la Communauté de commune du Grésivaudan certains axes à 130 et 110 km/h passent même à 70 km/h. C'est le cas de l'A41 entre le péage de Crolles et Meylan et des A48, A480 et A51 entre les péages de Voreppe et de Vif.

Il existe également des mesures à destination du monde agricole et des industries ainsi que des mesures (voir le communiqué de la préfecture de l'Isère ci-dessous) concernant les usages domestiques qui sont entrées en vigueur depuis 19 heures lundi soir.

Les communes concernées

L'alerte concerne les communes en gris et en rose sur cette carte - Préfecture de l'Isère