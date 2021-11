Arrivée du premier ferry de voyageurs d'Algérie à Marseille depuis le début de la crise sanitaire

Le premier ferry de voyageurs depuis le début de la crise du coronavirus, arrive ce mardi matin à 11h dans le port de Marseille. La ligne Marseille-Alger a rouvert ce 1er novembre avec Algérie Ferries, après plus d'un an et demi de fermeture pour raisons sanitaires à cause de l'épidémie de Covid-19.