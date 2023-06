Aller à Barcelone depuis Toulouse : quand l'avion concurrence directement les autocars

À partir de 1er juillet, il existe une ligne aérienne entre Toulouse-Blagnac et Barcelone. La compagnie espagnole à bas coût Vueling l'opère, à hauteur de trois vols aller-retour par semaine, départs de Toulouse les mardis, jeudis.

Le lancement de cette ligne, annoncée en mai, a fait polémique à l'heure où l'on parle en France de supprimer les lignes intérieures de courte distance. Seulement 400 kilomètres séparent la Haute-Garonne de la Catalogne, mais faute de taux de remplissage suffisant, il n'existe plus aucune liaison ferroviaire directe depuis trois ans. Entre la voiture, le train, l'avion, le bus, les Toulousains ont l'embarras du choix mais à des tarifs et dans des conditions différentes. Tour d'horizon.

L'avion en solo, la voiture en groupe

Evidemment, tout dépend si vous voyagez seul ou à plusieurs et si vous réservez à l'avance. Mais voici, à court terme, ce que l'on peut trouver, et c'est pour le moins étonnant.

En avion : c'est le plus rapide logiquement, une heure de vol. Toulouse et Barcelone ont la particularité d'avoir, toutes deux, des aéroports assez proches du centre-ville. On trouve des sièges à partir de 25 euros l'aller, y compris dans les prochaines semaines. Cela grimpe jusqu'à 50 euros mais Vueling respecte sa promesse "low cost". Il est donc possible de faire un aller-retour pour 50 euros, hors frais de bagages. Chacun s'arrangera avec sa conscience concernant le bilan-carbone de l'opération.

En résumé, en famille ou en groupe, la voiture reste de loin l'option la plus intéressante en partage des frais pour se rendre à Barcelone depuis Toulouse. Si Vueling maintient son offre à bas coût, elle devrait pouvoir attirer non seulement une clientèle "city break" de célibataires ou de couples qui partent pour le week-end, mais aussi une partie de la clientèle retraités et étudiants aspirée par les autocars. Le train n'est à ce jour pas compétitif, hors cartes de réduction et départs en horaires décalés.