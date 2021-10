Allier : on a testé pour vous la navette autonome sur la voie verte à Néris-les-Bains

Le véhicule aux allures de minibus a été mis au point par l'Université Clermont Auvergne et construit par l'entreprise bourbonnaise Ligier. La navette autonome se déplace à moins de 30 km/h et peut transporter une dizaine de passagers. Ce genre d'engin avait déjà été testé en milieu urbain à Clermont-Ferrand.

Cette fois, la navette s'est lancée sur la voie verte qui part de Néris-les-Bains en direction de Montluçon. Avec un nouvel objectif, tester l'efficacité de ce dispositif en dehors des grandes agglomérations. Michel Dhome, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pascal. "Elle fonctionne sans conducteur, elle avait été conçue au départ pour naviguer plutôt en milieu urbain en utilisant des repères qui sont relativement fréquents et denses comme des portes, des fenêtres, du mobilier urbain. Là, l'idée c'est de voir si on pouvait adapter la technologie, circuler sur des voies vertes, en milieu naturel. Il faut donc revoir les logiciels qui permettent de guider cette navette dans ces nouveaux environnements".

Par ailleurs, ce test n'a pas servi qu'à mesurer les aspects techniques de cette navette. Une enquête d'image et d'acceptabilité a aussi été menée auprès du public.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sensible à la poussière

Une fois à bord, on peut ressentir la sensibilité des capteurs, parfois trop sensibles. Notamment avec la poussière plus présente à la campagne qu'en ville. Comme nous l'explique Alexis, chercheur qui est exceptionnellement resté aux commandes pour ce test. "Notre détection piéton sur ce véhicule est basée sur de la technologie laser et le laser est sensible à la poussière. Et nous avons pas mal des petits coups de freins intempestifs". Un bon signe selon Michel Dhome qui en conclut que le système de sécurité fonctionne parfaitement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Irène et Brigitte, ont joué les cobayes. Elles ont livré leurs impressions à la descente de la navette. "C'est plutôt sympa, moi qui ai des difficultés à marcher, dans le futur, ce sera bien agréable", constate Irène. "Nous étions un petit peu serrés sur les banquettes, ce n'est pas hyper confortable, mais on se sent en sécurité. Ce sera sans pilote mais ce n'est pas angoissant. C'est calme, ce n'est pas très rapide, mais comme on est en pleine nature, c'est agréable", conclut Brigitte.

Les volontaires sont sortis plutôt convaincus après avoir testé la navette autonome © Radio France - Thomas Loret

Je trouve que c'est une idée géniale - Alain Chapy, maire de Néris-les-Bains

Un premier test positif qui suscite l'intérêt des collectivités, notamment pour Alain Chapy, maire de Néris-les Bains qui y voit un élément d'attractivité pour la voie verte. "On pense qu'il y a une solution ici. Cette voie piétonne, on doit pouvoir aussi l'utiliser et améliorer l'itinérance sous une autre forme. Je trouve que c'est une idée géniale. Pour nous, le jour où ça va être mis au point, pour nous, ça pourra être peut-être une bonne solution". A terme, les élus espèrent voir cette navette relier Néris-les-Bains à Montluçon et pourquoi pas démocratiser ce dispositif sur d'autres territoires ruraux auvergnats.

France Bleu Pays d'Auvergne a testé la navette autonome Copier