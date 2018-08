Allier, France

Aller chercher son billet de train sur un automate sur le quai de la gare, ou le commander en ligne, c'est ce que devront faire les usagers de gares de Saint-Germain-des-Fossés et Gannat. La SNCF a pour projet de fermer les guichets pour le 1er novembre prochain. Priorité est donnée au numérique et à l'achat des billets de trains sur internet. De quoi provoquer la colère d'Alexis Mayet, conseiller municipal de Saint-Germain-des-Fossés : "Les guichets ça nous permet de savoir si on peut avoir une correspondance. Ce n'est pas possible avec les alertes et SMS que l'on reçoit sur les téléphones."

Un manque d'accès au numérique

Un groupe, Rassembler pour agir, s'est constitué à Saint-Germain-des-Fossés pour maintenir l'ouverture de ce guichet. "Beaucoup de personnes âgées, aussi bien à Saint-Germain qu'à Vichy vont acheter leur billet en gare, tempête Alexis Mayet. C'est un public qui n'est pas à l'aise avec internet. Certains n'ont pas de connexions. Ça va les défavoriser et ils prendront le train moins souvent." Même constat à Gannat, les heures d'ouverture de celui de Vichy vont être changées. "La SNCF veut développer le numérique. C'est une chose. Mais ça ne correspond pas aux attentes des gens."

Le guichet, outil d'information nécessaire

Selon Alexis Mayet, le guichet reste important pour les usagers notamment en période de retard des trains. "Les agents des guichet peuvent informer les voyageurs sur les correspondances. Quand nous sommes en retard, ils peuvent nous dire si oui ou non on peut voyager normalement ou changer le trajet. Ce ne sont pas les alertes Twitter qui le permettent." Pour la rentrée des actions sont prévues. Une pétition pour le maintien des guichets va être lancée. Des députés et des élus municipaux vont également se regrouper pour demander à la SNCF le maintien des guichets.